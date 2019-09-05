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Bakanlık belediye ihaleleri Kamu ihale bülteni

Kamu kurum ve kuruluş ihaleleri yakından takip edilmekte. Başta belediyeler olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri, İl Özel İdareleri olmak üzere pek çok devlet kurumları kamu ihale bülteni yayınlayarak kurumlarına ilişkin ihale ilanını yayınlamakta. İhale ilanları sorgula, ihale ilanı arama, ihale ilanında bulunması gereken hususlar ile ihale ilan başvuru şartları neler olduğu araştırılmakta. İşte Basın İlan Kurumu kamu ihale ilanları…

05 Eylül 2019 Perşembe 09:07
Bakanlık belediye ihaleleri Kamu ihale bülteni

Kamu kurum ve kuruluş ihaleleri yakından takip edilmekte. Başta belediyeler olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri, İl Özel İdareleri olmak üzere pek çok devlet kurumları kamu ihale bülteni yayınlayarak kurumlarına ilişkin ihale ilanını yayınlamakta. İstanbul ihale ilanları, İhale ilanları sorgula, kamu ihale kurumu ihale ilanları, ihale ilanı arama, ihale ilanında bulunması gereken hususlar ile ihale ilan başvuru şartları neler olduğu araştırılmakta. İşte Basın İlan Kurumu kamu ihale ilanları…

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:07
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