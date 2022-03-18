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Gündem Bakanlık açıkladı! İşte Türkiye'de ve Hatay'da doğan Suriyeli bebek oranı...
Gündem

Bakanlık açıkladı! İşte Türkiye'de ve Hatay'da doğan Suriyeli bebek oranı...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" açıklamalarının doğru olmadığını belirterek, "Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay’da ise 4’te 1’dir." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 19:36:00 - 2022-03-18 19:39:07
Bakanlık açıkladı! İşte Türkiye'de ve Hatay'da doğan Suriyeli bebek oranı...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın, "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" şeklinde açıkça yalan söyleyerek Türk milletini tahrik etmeye kalktığını kaydetti.

Çataklı, "Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay’da ise 4’te 1’dir." ifadelerini kullandı.

"Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır." değerlendirmesinde bulunan Çataklı, Hatay Valiliğince Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

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