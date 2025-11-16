  • İSTANBUL
Gündem Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Enselendiler
Gündem

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Enselendiler

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 suçlu ve ulusal seviyede aranan 3 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya, yakalananların 4'nün Almanya, 3'nün Gürcistan 2'sinin Kuzey Makedonya ve 1'nin Fas'ta bulunduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz.”

Kırmızı Bültenle Aradığımız 7 Suçluyu, Ulusal Seviyede Aradığımız 3 Suçluyu, ALMANYA (4), GÜRCİSTAN (3), KUZEY MAKEDONYA (2) ve FAS’tan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F., A.Ç., N.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile TEM Daire Başkanlıklarımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirliğiyle;

 

“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten yaralama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi B.Ö. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.B. ve E.G. isimli şahıslar ALMANYA’da,

“Taksirle adam öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.D. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.Ö.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma, vergi usul kanununa muhalefet” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Terör örgütüne üye olma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.A. isimli şahıs FAS’ta,

 

“Dolandırıcılık, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından ulusal seviyede aranan E.F. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Vergi usul kanununa muhalefet, Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 3568 sayılı yasaya muhalefet, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, dolandırıcılık” suçlarından ülkemizce ulusal seviyede aranma kaydı olan A.Ç. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da, 

“Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama, resmi belgede sahtecilik” suçlarından ulusal seviyede aranan N.Ş. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum

Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

