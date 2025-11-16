  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanarak, emeklilerin gündemindeki konuları görüştü. İşte masadaki konu hakkında detaylar...

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin başkanlar kurulu Ankara'da toplanarak, emeklilerin gündemindeki konuları görüştü.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, uygulanmakta olan ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonuçları vermediği savunuldu.

Bildiride, enflasyon hesaplamasındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmamasının emekli aylıklarına yapılan zamları erittiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Niyazi

İlk kez memur emeklisi çalışandan ayrı tutuldu zaten açık olan ara ile pul oldu 60 bin üzeri temizlik işçileri grev yapıp 80 binin üzerinde sokaklar leş gibi bedel ve fatura dağılımı paylaştırılırsa gönüller alınır

Emekli

Toplanırlar yerler içerler dağılırlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! "Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?"
Gündem

Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! “Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?”

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, maneviyat düşmanlarının, dünkü Cuma hutbesinde “Mehmetçik, Şehitli..
Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi
Gündem

Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!
Gündem

CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!

Adı sürekli yolsuzluklarla anılan CHP'de bir skandal daha patladı. Serik eski ilçe başkanı ziraat mühendisi Y.E., hakkında başlatılan 'rüşve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23