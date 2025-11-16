Uludağ yanardağ mı, patlarsa İstanbul yok olur mu?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “Uludağ aslında sönmüş bir yanardağ” ve “patlarsa İstanbul yok olur” iddiaları hızla yayıldı. Kısa sürede paniğe dönüşen bu söylentilere jeoloji uzmanları net bir dille karşı çıktı.

Uludağ yanardağ değil

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’ın volkanik kökenli olmadığı, tamamen tektonik hareketlerle oluşmuş bir dağ olduğu vurgulandı. Jeologlar, bölgede aktif ya da potansiyel bir volkanik yapı bulunmadığını belirtiyor.

Uludağ’ın kayaç yapısı, volkanik arazilerde görülen tipik izleri taşımıyor. Uzmanlara göre bu dağın patlama, lav püskürtme gibi jeolojik bir kapasitesi bulunmuyor.

“İstanbul’u yok edecek bir senaryo bilim dışı”

İddiaları değerlendiren uzmanlar, “Uludağ’ın patlama ihtimali yok. Dolayısıyla İstanbul’un etkilenmesi gibi bir senaryo tamamen gerçeğe aykırı” açıklamasını yaptı.

Ayrıca Marmara Bölgesi’nin bilinen aktif tektonik riski volkan değil, deprem kaynaklı. Bilim insanları, kamuoyunun dikkatini doğrulanmamış iddialar yerine gerçek deprem hazırlığına çevirmesi gerektiğini hatırlatıyor.