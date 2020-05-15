Bakanı Kasapoğlu: "Adanalı sporseverlerin mutluluğu bizler için önemli"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'da inşası devam eden yeni stadyumdaki koltukların renk seçimiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, taraftarların talepleriyle ilgili her türlü fedakarlıkta bulunacaklarını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, gençlik ve spor alanında Adana'da gerçekleştirilen yatırımları değerlendirmek üzere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Milletvekilleri, AK Parti Adana İl Başkanı ve ilçe belediye başkanları ile video konferans yöntemiyle görüşle yaptı.

Adana'da yapımı devam eden 33 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumda çalışmaların çok yakın zamanda tamamlanacağını bildiren Bakan Kasapoğlu, tribünlere koltukların yerleştirilmeye başlandığını kaydetti.

Kasapoğlu, UEFA standartlarında inşa edilen stadyumun koltuk renkleri noktasında Adanalı taraftarların beklentilerinin karşılanması konusunda çok hassas olduklarını söyledi.

Stadyumdaki koltuk renklerinde Adanaspor ve Adana Demirspor kulüplerinin renkleri olması yönünde sporseverlerin talebi olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Adanalı sporseverlerin mutluluğu bizler için önemli. Stadyumun koltuk renkleriyle alakalı farklı alternatifler çalışılıyor. Adana'mıza çok önemli bir yatırım gerçekleştirdik. Ortada taraftarlarımızın ve spor camiamızın bir talebi varsa, bunu çözme adına her türlü fedakarlığı yaparız." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stadyumdaki koltukların renk seçimine ilişkin verilecek ortak karar neticesinde montaj yapılacağını kaydederken, Adana'daki sportif yatırımların aralıksız şekilde devam edeceğini de vurguladı.



