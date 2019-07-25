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“Bakan’dan söz aldım” deyip açıkladı: Türkiye için onları ikna etmeye gidiyorum

Doktora ve Yüksek Lisans düzeyinde dersler vermek için Taylan’ın Cheng Chi Üniversitesi’ne giden Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, "Tayvan’da bulunan sağlık bilimleri alanındaki şirketlerle görüşüp Türkiye’de yatırım yapmalarını sağlamak istiyorum. Sayın sağlık bakanımızla görüşerek destek sözü aldım." dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:43
“Bakan’dan söz aldım” deyip açıkladı: Türkiye için onları ikna etmeye gidiyorum

 Taha Emre Özdemir  Ankara Tayvan Dışişleri Bakanlığı’nın tahsis ettiği bir bursla, Ağustos ayının ilk haftası 3 ay kalmak üzere Tayvan’a gidiyorum.” diyen Prof. Sencer İmer, “Cheng Chi Üniversite’sinde kendi alanım olan  Orta Asya, Orta Doğu ve Türkiye konularında yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vereceğim. Tayvan ‘Bilimkent’ alanında çok gelişmiş bir ülke. Yüzölçümü Konya kadar olmasına rağmen milli geliri aşağı yukarı Türkiye kadar. İhracatı 320, ithalatı 260 milyar dolar. Yani 60 milyar dolar artı veriyor. İhracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 40 civarında. Biz de bu oran yüzde 2’lerde.” ifadelerini kullandı.

‘Onları Türkiye’de yatırım yapmaya ikna etmeyi planlıyorum’

Tayvan’daki şirketlerle Ankara’da yatırım yapmalarını sağlamak amacıyla görüşmeler gerçekleştireceğini ifade eden İmer, şöyle konuştu:

“Sağlık Bilimleri alanında oradaki şirketleri ikna edip Ankara’da yatırım yapmalarını sağlamak istiyorum. Türkiye’den projeme destek olan üniversiteler de oldu. Ufuk, Bilkent, Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri buraya insan kaynağı aktaracaklar. Biz burada o şirketlerle beraber nanotıp, kök hücre, genetik, tıp araç ve gereçleri konusunda üretim yapacağız. Bu konuda sayın Sağlık Bakanı ile görüşmem oldu. Sağolsun her türlü desteği vereceğini ifade etti. Ondan sonra da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı ile görüştüm. Son olarak da Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda bey ile görüştüm ve destek sözü aldım.”

Sencer İmer, sözlerine şöyle devam etti:

“Üç ay sonra inşallah üniversite rektörlerini ikna etmiş olarak Türkiye’ye dönmüş olurum. Çünkü özellikle modern tıp alanında bu üretimlerin yapılması hem Türkiye’nin sağlık sektörünü hem de ihracatını ileri bir noktaya taşıyacak. Ayrıca Tayvan Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile başladığımız müşterek çalışmalar da devam edecek.”

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:43
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer
  4. Sencer İmer
  5. Tayvan

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