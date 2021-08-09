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Gündem Bakandan sevindiren haber! Yangın kontrol altına alındı
Gündem

Bakandan sevindiren haber! Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 23:12:00 - 2021-08-09 23:26:33
Bakandan sevindiren haber! Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın’ın Nazilli ilçesinde devam eden yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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