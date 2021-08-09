Bakandan sevindiren haber! Yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın’ın Nazilli ilçesinde devam eden yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Soğutma çalışmaları devam ediyor
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.