Bakan'dan çok sert tepki: PKK'ya laf söylemelerini beklerdik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarını üstlenen terör örgütü PKK'yı eleştirmeyenlere sert sözlerle tepki gösterdi.

Pakdemirli, "Ağacı ve orman yangınlarını konuşurken ne yazık ki ağır eleştirildiğimizi söyleyeceğim. Bu kadar ağır eleştiri altındayken, İzmir ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimiz bizi 'ormana yetersiz müdahale olduğunu' söyleyerek eleştirirken, yangınları üstlenen PKK'ya bir laf söylemelerini, lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı. Herhalde bundan sonra olacaktır" dedi.