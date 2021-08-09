Bakandan Çine yangınıyla ilgili açıklama

Yeniakit Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınının büyük hasara neden olduğu Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangınlarını söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Aydın Valiliğince oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıya katılan Bakan Karaismailoğlu ardından basına açıklamalarda bulundu. Yangınlarının 13'üncü gününde olunduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, “Muğla bölgesindeki yangınların da sonuna doğru geliyoruz. Biraz önce Sayın Tarım ve Orman Bakanımız da açıklama yaptı. Sadece iki bölge dışında bütün ormanlarımızdaki yangınlar kontrol atına alındı. Sadece Muğla bölgesinde küçük çaplı iki tane, Köyceğiz ve Milas'ta yangınları kontrol çalışmaları devam ediyor. İnşallah bugün içinde onların da tamamlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Devletimiz kısa sürede üstesinden gelecek güçte ve kabiliyettedir"

Çine’nin oldukça önemli bir yangın atlattığını ve bundan sonrada afetin izlerinin kaldırılması için topyekün bir mücadele ile çalışmaların devam edeceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Çine’deki yangın oldukça etkili başladı ve hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Etkin mücadelemizle Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bütün kurumlarımızla, insan gücümüz ve araç gücümüzle vatandaşımızın, milletimizin sabrı ve katkısıyla kısa sürede Çine'deki yangının da üstesinden gelindi. Artık bundan sonra yangının, afetin izlerini ortadan kaldırmak için Sayın Valim, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz topyekûn bir mücadele ile afetin izlerini ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Hasar telafisi için çalışmaları sürdüreceğiz"

Antalya’da ki yangınların tamamının söndürüldüğünü ve afetin izlerinin ortadan kaldırmaya başladıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Çine'ye vatandaşların sıkıntılarını, dertlerini dinlemek için geldik. Burada da yangının yol açtığı hasarın telafisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Antalya’daki yangınların söndürülmesinden sonra Muğla bölgesinde de aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, bir taraftan AFAD ve devletimizin güçlü kuruluşları vatandaşımızın yanında” diye konuştu.