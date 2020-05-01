Bakan'dan '1000 TL'lik yardım' açıklaması: Ferrari'si, Audi’si, Mercedes’i olan başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerle ilgili olarak Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulundu.

Selvi, bu görüşmeyi bugün yayımlanan yazısında şöyle aktardı:

"Maske ve sosyal mesafe artık hayatımızın bir parçası oldu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la görüşmemizde kurallardan en ufak bir taviz göstermedik.

Koronavirüsle mücadele ve normalleşme sürecine ilişkin ben sordum, Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk yanıtladı. Hem de oldukça ayrıntılı bilgiler verdi. Onları paylaşacağım. Ama benim için etkileyici olanı, konularına hakimiyeti kadar kullandığı dil oldu.

'90 yaşın üstünde, hatta 102 yaşında Kovid-19 pozitif olan büyüklerimiz vardı. Çok şükür taburcu oldular, şifa buldular' derken anneannesinden ya da büyük dedesinden söz eder gibi sıcak ifadeler kullanıyordu.

Aile ve Çalışma bakanlıklarının aynı çatı altında toplanması ilk başlarda tartışma konusu olmuştu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise iki bakanlığın birlikte olmasının dinamik süreç yönetimi açısından özellikle bu süreçte yararlı olduğunu söyledi.

4.5 milyon başvuru

1 ve 2. faz kapsamında 4.4 milyon kişiye 1000 lira ödendi. Şimdi ise 3. faz için başvurular alınıyor. Başvurusu sayısı 4.5 milyona ulaşmış. Peki başvuranların hepsi alacak mı? Bakan Selçuk’a sordum. '1. ve 2. fazdan yararlananlara 1000 lira destek verdik. Onlar 3. fazda değerlendirilmeye alınmayacak dedik. Ailede memur olanlar, kamu işçisi olanlar ve bir de emekli başvuruları yine değerlendirilmeyecek dedik. Ama bu 4.5 milyonun neredeyse yarısına yakını, bizim değerlendirilmeyecek dediğimiz kesimden. Dolayısıyla başvuruların bir kısmı ön değerlendirmede elenmiş olacak' dedi.

Ferrari'si, Audi’si, Mercedes’i olan müracat etti

Bakan Selçuk bu bilgileri paylaşırken, 1000 liralık yardıma başvuruda bulunan Ferrari sahibi geldi hatırıma. Başvuranlar arasında bu türlerin olup olmadığını sordum. 'Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi’si, Mercedes’i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu' karşılığını verdi. Sadece lüks marka araç sahipleri değil, bazı hanelerin başvuruları arasında da benzer durumlar tespit edilmiş.

'Başvuruları hane bazlı değerlendiriyoruz. Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var. Mesela bir başvuruda birinin üzerinde yüz tane büyükbaş olduğunu gördük.'

Peki bunlar 1000 liralık yardımdan yararlanacaklar mı? 'Yüz büyükbaşı olana yardım verince bu kamu vicdanını zedeler. Biz o Ferrari’yi de reddetmişiz. Kamu vicdanını yaralayacak durumların önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.'

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un sözleri çok açık ama bırakın incelemeyi, bu tür başvurusu olanlar daha ben Bakan’ın makam odasından çıkmadan elenmişti bile. Dul ve yetim aylığından bağış yapan Fatma Nine’ye bakıp Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanların 1000 lira için başvuruda bulunmasını aklım almıyor. O para senin arabanı yıkatmaz ama bir garibanın evine girse yüzünü güldürür.

Yine de FAZ-3 yardımlarını geniş kapsamlı tutuyorlar. Bakan Selçuk istiyor ki ihtiyacı olan herkes yararlansın. Çünkü bu yardım, muhtaç olanlara ilaveten koronavirüs nedeniyle dönemsel olarak ihtiyaç sahibi haline gelenler için de düşünülmüş.

Kısa Çalışma Ödenekleri ödeniyor

Koronavirüsün işsizliğe neden olmaması için çok akıllıca adımlar atıldı. Bunlardan biri de Kısa Çalışma Ödeneği'ydi. Zehra Zümrüt Selçuk, 'Ödemelere başladık. Paralarını almaya başladılar. Büyük bir çoğunluğu da haftaya tamamlanacak' dedi.