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Aktüel

Bakan Ziya Selçuk: "(31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanması) Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil."

Yeniakit Publisher
2020-07-09 11:34:10 -
Bakan Ziya Selçuk: "(31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanması) Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil."
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