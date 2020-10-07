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Aktüel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlar hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alacak"
Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlar hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:10:43 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlar hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alacak"
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