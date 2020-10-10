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Aktüel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Beceriler Zirvesi'ne katıldı:
Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Beceriler Zirvesi'ne katıldı:

"OECD ve Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Beceriler Zirvesi'nde, ülkemizde işgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlar ve bu alandaki istihdam programlarımız hakkında bilgi verdik"

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:40:12 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Beceriler Zirvesi'ne katıldı:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ile Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Beceriler Zirvesi'ne video konferans aracılığıyla katıldı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"OECD ve Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Beceriler Zirvesi'nde, ülkemizde işgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlar ve bu alandaki istihdam programlarımız hakkında bilgi verdik."

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