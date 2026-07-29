Bakan Yumaklı’dan fırtına uyarısı! Telafisi olmayan felakete neden olabilir

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meteorolojik verilere dikkat çekti.

Yumaklı, bu hafta başta kıyı kesimleri olmak üzere birçok ilde şiddetli rüzgâr beklendiğini belirtti.

RÜZGÂR 80 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Meteorolojik tahminlere göre rüzgârın bazı bölgelerde saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceğini ifade eden Yumaklı, yer yer fırtına görülebileceğini kaydetti.

Bakan Yumaklı, vatandaşlardan önümüzdeki günlerde azami hassasiyet göstermelerini istedi.

ORMAN YANGINI RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Şiddetli rüzgârın orman yangınlarının büyümesinde en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, rüzgârın yangınların kontrol altına alınmasını da güçleştirdiğini söyledi.

Bu nedenle özellikle riskli günlerde yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınılması gerektiğini belirtti.

“AÇIK ALANLARDA ATEŞ YAKMAYALIM”

Yumaklı, açık alanlarda ateş yakılmaması ve anız yakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Yumaklı, “Bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir” ifadelerini kullandı.

YEŞİL VATAN NÖBETİ 24 SAAT SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yangınlara karşı 24 saat esasına göre görev başında olduklarını belirten Yumaklı, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, 14 İHA, 184’ü akıllı 776 yangın gözetleme kulesi ve 28 bin orman personeliyle “Yeşil Vatan” nöbetinin sürdürüldüğünü açıkladı.

“EN ETKİLİ GÜÇ VATANDAŞIN HASSASİYETİ”

Yumaklı, teknoloji, ekip ve imkanların yangınla mücadelede önemli olduğunu ancak vatandaşların göstereceği dikkat ve hassasiyetin en az bunlar kadar belirleyici olduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı, “Yeşil Vatan’ımızı hep birlikte koruyalım” çağrısında bulundu.