Dünya Tarihi duyurdular! Netanyahu ile Trump buluşacak
Dünya

Tarihi duyurdular! Netanyahu ile Trump buluşacak

Netanyahu’nun ABD ziyareti için tarih netleşti. Washington’da yapılacak görüşmede, İran ile yürütülen müzakerelerin ana gündem maddesi olması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD’nin başkenti Washington’da bir araya gelecek.

 

11 Şubat Çarşamba göörüşecekler

Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu’nun 11 Şubat Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesinin ve görüşmede İran ile yürütülen müzakerelerin ele alınmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail Başbakanı, her türlü müzakerenin, balistik füzelere yönelik sınırlamalar ve İran eksenine verilen desteğin durdurulmasını içermesi gerektiğine inanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

