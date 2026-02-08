  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yok artık! Evlerdeki en kirli yer belli oldu! Meğer klozetten bile 5 kat daha kirliymiş... Şarkıcı Emrah'ı çileden çıkardılar: 'Hepinize dava açacağım!' Okan Buruk sonunda bunu da yaptı! Yeni dönem başlıyor... İmamoğlu’nun casusluk ağı deşifre oldu! MASAK raporu patladı, skandal büyüdü: Merdan Yanardağ’ın eşi üzerinden İsviçre’ye para trafiği! İşte bu hiç beklenmiyordu: Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo sezonu kapattı Armoni Mızıkası Komutanlığı: TSK'nın müzikal hafızası 200 yaşında Kredi notu düşük çıkanlar dikkat! Banka artık kumar bağımlısı sayacak! Beyaz örtü çekildi, bahar göründü! O ilimizde kardelenler yüzünü gösterdi Engelli ve yaşlılara kar kış demeden sıcak yemek
Gündem
25
Yeniakit Publisher
Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

Dünyanın en iyi tatlılarının oylandığı TasteAtlas dergisinde, Türkiye listede tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye adını yazdırdı.

#1
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

Dünyanın en popüler ve en prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, yayımladığı son listeyle sosyal medyaya damga vurdu.

#2
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

Lezzet eleştirmenlerinin değerlendirmeleri ve oylamalarla hazırlanan "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesi, zirvedeki Türk tatlısıyla ilgi odağı haline geldi.

#3
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

Türkiye, tüm rakiplerini geride bırakarak dünya mutfaklarının nabzını tutan prestijli listenin zirvesine adını yazdırdı.

#4
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

İşte, listenin birinci sırasına yerleşen Anadolu'nun efsane lezzeti...

#5
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

20. Chocolate soufflé - FRANSA

#6
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

19. Kunāfah - MISIR

#7
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

18. Bambalouni - TUNUS

#8
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

17. Nutella crêpes - FRANSA

#9
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ

#10
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

14. Pisang goreng - ENDONEZYA

#11
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

14. Pisang goreng - ENDONEZYA

#12
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

13. Pavê - BREZİLYA

#13
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

12. Kladdkaka - İSVEÇ

#14
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

11. Cremolada - PERU

#15
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ

#16
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

9. Tinginys - LİTVANYA

#17
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

8. Sweet crêpes - FRANSA

#18
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

7. Tembleque - PORTO RİKO

#19
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE

#20
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE

#21
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

4. Strudel - İTALYA

#22
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

3. Gelato al pistacchio - İTALYA

#23
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE

#24
Foto - Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!

VE GELDİK LİSTENİN ZİRVESİNE! 1. ANTAKYA KÜNEFESİ / TÜRKİYE/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı
Gündem

Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı

Rusya’nın Türkiye nezdindeki geçici maslahatgüzarı Aleksey Ivanov gündeme ilişkin önemli açıklamalarda buludnu. Ivanov, "Bugün Rusya-Türkiye..
Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku
Gündem

Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku

Milletin iradesine sırtını dönen, depremzedeye hizmet yerine laf üreten CHP’de taşlar yerinden oynuyor. "Seçim" diye tutturan Özgür Özel’e e..
Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı
Gündem

Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli bir albayın, NATO ve Yunan ordusuna ait gizli askeri bilgileri para karşılığında Çin’e sızdırdığı ..
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Gündem

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Ankara kulislerini hareketlendiren iddiaya göre; 7 partili yeni ittifak geliyor. İşte haberin ayrıntıları...
Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’
Siyaset

Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremin yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Yardıma Rum geldi, Yunan geldi Türk Askeri gelmedi” diyerek Türk Sil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23