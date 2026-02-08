Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti!
Dünyanın en iyi tatlılarının oylandığı TasteAtlas dergisinde, Türkiye listede tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye adını yazdırdı.
Dünyanın en popüler ve en prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, yayımladığı son listeyle sosyal medyaya damga vurdu.
Lezzet eleştirmenlerinin değerlendirmeleri ve oylamalarla hazırlanan "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesi, zirvedeki Türk tatlısıyla ilgi odağı haline geldi.
Türkiye, tüm rakiplerini geride bırakarak dünya mutfaklarının nabzını tutan prestijli listenin zirvesine adını yazdırdı.
İşte, listenin birinci sırasına yerleşen Anadolu'nun efsane lezzeti...
20. Chocolate soufflé - FRANSA
19. Kunāfah - MISIR
18. Bambalouni - TUNUS
17. Nutella crêpes - FRANSA
16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ
14. Pisang goreng - ENDONEZYA
13. Pavê - BREZİLYA
12. Kladdkaka - İSVEÇ
11. Cremolada - PERU
10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ
9. Tinginys - LİTVANYA
8. Sweet crêpes - FRANSA
7. Tembleque - PORTO RİKO
6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE
5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE
4. Strudel - İTALYA
3. Gelato al pistacchio - İTALYA
2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE
VE GELDİK LİSTENİN ZİRVESİNE! 1. ANTAKYA KÜNEFESİ / TÜRKİYE/ kaynak: haber7
