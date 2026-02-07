Görüşmeler sürüyor! ABD-Grönland hattında kritik süreç

Grönland ile ABD arasında yürütülen temaslar, uluslararası kamuoyunun dikkatle izlediği başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile birlikte başkent Nuuk’ta düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Motzfeldt, temasların "olumlu bir şekilde devam ettiğini" belirtirken, görüşmelerin henüz Grönland’ın hedeflediği noktaya ulaşmadığını vurguladı. Sürecin uzun olacağına işaret eden Motzfeldt, görüşmelerin hangi yönde ilerleyeceğine ilişkin spekülasyonda bulunmak için erken olduğunu ifade ederek, "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz. Bu çok uzun bir yol olacak ve nihai olarak nereye varacağımızı söylemek için henüz çok erken" dedi.

Ek görüşme planlanıyor

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ise Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Grönland’a ilişkin konuları ele almak üzere ABD ile ek görüşmelerin planlandığını duyurdu. Rasmussen, bu kapsamda özel bir çalışma grubunun ilk toplantısını gerçekleştirdiğini hatırlatırken, ikinci toplantının da yakın zamanda yapılmasının beklendiğini ancak henüz net bir takvim bulunmadığını söyledi.