  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Fenomen" maskeli ahlaksızlık! Zehir taciri ve ahlak düşmanı fenomenler tutuklandı! CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti Tarihi duyurdular! Netanyahu ile Trump buluşacak Görüşmeler sürüyor! ABD-Grönland hattında kritik süreç Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’ Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı Bitcoin'de Epstein depremi: Trump döneminin tüm kazanımları silindi
Yerel Haylaz kedi ölümden döndü! Vatandaş son anda kurtardı
Yerel

Haylaz kedi ölümden döndü! Vatandaş son anda kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Elazığ’da başına konserve sıkışan kedi, yoldan geçen vatandaşlar tarafından çıkartılarak kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek isteyen kimliği belirsiz iki şahıs, kedinin başına konservenin sıkıştığını fark etti. Duruma duyarsız kalmayan vatandaşlar aracı sağa çekerek durdu. Kafası konserveye sıkışan kediyi yakalayan vatandaş, kedinin başına sıkışan konserveyi çıkardı. Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haydut Trump mesele Putin olunca kediye döndü Kimine tehdit kimine rica
Haydut Trump mesele Putin olunca kediye döndü Kimine tehdit kimine rica

Dünya

Haydut Trump mesele Putin olunca kediye döndü Kimine tehdit kimine rica

Köpeğini Passatla dolaştıran CHP’li Sinem, kediye kör!
Köpeğini Passatla dolaştıran CHP’li Sinem, kediye kör!

Gündem

Köpeğini Passatla dolaştıran CHP’li Sinem, kediye kör!

Kedi dolu evde yangın! 26 kedi öldü
Kedi dolu evde yangın! 26 kedi öldü

Yerel

Kedi dolu evde yangın! 26 kedi öldü

Tilki ile kedinin güldüren anları! Beraber yiyecek aradılar
Tilki ile kedinin güldüren anları! Beraber yiyecek aradılar

Yerel

Tilki ile kedinin güldüren anları! Beraber yiyecek aradılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23