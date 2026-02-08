Haylaz kedi ölümden döndü! Vatandaş son anda kurtardı
Elazığ’da başına konserve sıkışan kedi, yoldan geçen vatandaşlar tarafından çıkartılarak kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek isteyen kimliği belirsiz iki şahıs, kedinin başına konservenin sıkıştığını fark etti. Duruma duyarsız kalmayan vatandaşlar aracı sağa çekerek durdu. Kafası konserveye sıkışan kediyi yakalayan vatandaş, kedinin başına sıkışan konserveyi çıkardı. Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.