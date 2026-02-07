  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Katillerde skandal bitmiyor! Filistinli esir askeri üste vuruldu
Dünya

Katillerde skandal bitmiyor! Filistinli esir askeri üste vuruldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katillerde skandal bitmiyor! Filistinli esir askeri üste vuruldu

İşgal altındaki Batı Yaka’da bir askeri üste yaşanan olayda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli esir vuruldu.

İsrail ordusu, Ürdün Vadisi’ndeki bir askeri üste tutulan Filistinli bir esirin vurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, askeri üste bir Filistinli esirin kelepçelerinden kurtularak bir İsrail askerine saldırdığı ve yaraladığı öne sürüldü.

 

Esirin durumu hakkında bilgi yok

Olay yerinde bulunan bir başka askerin ateş açarak Filistinli esiri vurduğu belirtilen açıklamada, yaralanan İsrail askerinin hastaneye kaldırıldığı aktarılırken Filistinli esirin durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

 

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, dün Kral Hüseyin Köprüsü (Allenby) Sınır Kapısı'nda gerekçe gösterilmeksizin İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan 50'li yaşlardaki Filistinli esirin dizlerinden vurulduğunu ve orta derecede yaralandığını kaydetti.

