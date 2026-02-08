  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’ Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı Bitcoin'de Epstein depremi: Trump döneminin tüm kazanımları silindi İstanbul'da sıcak saatler! Çatışma çıktı, yaralılar var Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’ Başkan Erdoğan duyurdu: Önemli kararlar aldık
Yaşam Toroslar beyaza büründü! Ortaya bu görüntüler çıktı
Yaşam

Toroslar beyaza büründü! Ortaya bu görüntüler çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mersin’de son haftalarda etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürürken, kar görmeyen ilçe merkezlerinden yola çıkan aileler Toroslar’ın eteklerinde kışın tadını çıkardı.

Mersin’de şehir merkezine kar düşmemesi, kar görmek isteyen vatandaşları Toroslar’a yönlendirdi. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de bu yıl kış mevsimi yağışlı geçiyor. Özellikle Aralık ayının son haftasından bu hafta sonuna kadar bir çok ilde olduğu gibi Mersin'de yüksek rakımlar da kar, düşük rakımlar da ise yağmur etkili oldu. Mersin ve ilçe merkezlerine kar yağmaması nedeniyle ise aileler her fırsatta kar keyfi için Toroslar' ın eteğindeki yaylaların olduğu bölgelere çıktı. Özellikle sıfır rakımdaki Erdemli ilçesine bağlı bin 500'lü rakımlarda yer alan karla kaplı bölgelere giden aileler doğanın keyfini çıkardı. Çocukların yanı sıra yetişkinler ve yaş almışlarda kar da naylon ve kızaklarla kayarak keyif yaptı. Öteyandan tamamen karla kaplı olan Toroslar' da dron ile görüntülendi. Dağ ve ormanların beyaza bürünmesi izlemesi keyif veren görüntüler ortaya çıkardı.

 

Karda kayarak eğlenen çocuklar, bütün yıl karla oynamanın hayalini kurduklarını ve ailece çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

 

Vatandaşlardan Celal Döner," Bu kış mevsimi yağışlı geçiyor. Güzel kar yağdı. Erdemli ilçesi de güzel bir yer, kısa sürede kar yağan bölgeye gidebiliyorsunuz. Bizim gibi ailecek gelerek karda eğlenip piknik yapabiliyorsunuz" dedi.

Japonya’da şiddetli kar yağışı can kaybına yol açtı! Ölü ve yaralılar var
Japonya’da şiddetli kar yağışı can kaybına yol açtı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Japonya’da şiddetli kar yağışı can kaybına yol açtı! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!
Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!

Dünya

Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!

AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Yerel

AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu

Yerel

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu

Kuraklık korkusuna kar umudu!
Kuraklık korkusuna kar umudu!

Yaşam

Kuraklık korkusuna kar umudu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23