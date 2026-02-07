Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı

Yunanistan’da ordunun içinde büyük bir casusluk skandalı patlak verdi. Ülke silahlı kuvvetlerinde görevli 50 yaşındaki Albay Christos Flessas, NATO ile Yunan Hava Kuvvetleri’ne ilişkin gizli askeri belgeleri Çin’e para karşılığı sızdırdığı gerekçesiyle 5 Şubat 2026’da gözaltına alındı. Albayın suçunu itiraf ettiği açıklandı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, albayın “ulusal çıkarlara zarar verme tehlikesi oluşturacak şekilde gizli askeri bilgileri üçüncü kişilere temin ettiği” yönünde güçlü kanıtlar bulunduğu belirtildi. İddialara göre Flessas, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanında uzmanlık sahibi olduğu için teknolojik altyapı ile NATO bağlantılı gizli bilgilerin yer aldığı sistemlere erişim imkânına sahipti.

Olayda, zanlının gizli belgelerin fotoğraflarını çekerek bunları elektronik ortamda Çinli yetkililere gönderdiğini itiraf ettiği ifade edildi. Evinde ve ofisinde yapılan aramalarda çok sayıda gizli belgenin fotoğrafı bulundu. Albayın casusluk faaliyetlerinin para karşılığı yapıldığını belirttiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) ve diğer güvenlik birimleri tarafından yürütülen araştırmaların, albayın NATO’ya ait kritik bilgilere erişimi nedeniyle böylesi ciddi bir güvenlik açığı oluşturduğu değerlendirmelerini içerdiği aktarılıyor. Ayrıca bazı raporlarda, zanlının başka personeli de bu ağ içine çekme teşebbüsünde bulunduğuna ilişkin bulgular bulunduğu belirtiliyor.