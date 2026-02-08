  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yok artık! Evlerdeki en kirli yer belli oldu! Meğer klozetten bile 5 kat daha kirliymiş... Şarkıcı Emrah'ı çileden çıkardılar: 'Hepinize dava açacağım!' Okan Buruk sonunda bunu da yaptı! Yeni dönem başlıyor... İmamoğlu’nun casusluk ağı deşifre oldu! MASAK raporu patladı, skandal büyüdü: Merdan Yanardağ’ın eşi üzerinden İsviçre’ye para trafiği! İşte bu hiç beklenmiyordu: Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo sezonu kapattı Armoni Mızıkası Komutanlığı: TSK'nın müzikal hafızası 200 yaşında Kredi notu düşük çıkanlar dikkat! Banka artık kumar bağımlısı sayacak! Beyaz örtü çekildi, bahar göründü! O ilimizde kardelenler yüzünü gösterdi Engelli ve yaşlılara kar kış demeden sıcak yemek
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Beyaz örtü çekildi, bahar göründü! O ilimizde kardelenler yüzünü gösterdi
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Beyaz örtü çekildi, bahar göründü! O ilimizde kardelenler yüzünü gösterdi

Konya’nın Hadim ilçesinin yüksek kesimlerinde karların erimesiyle birlikte kardelenler çiçek açtı...

#1
Foto - Beyaz örtü çekildi, bahar göründü! O ilimizde kardelenler yüzünü gösterdi

Havaların ısınmaya başlamasıyla Konya’nın Hadim ilçesindeki yüksek rakımlı bölgelerde kar örtüsü yer yer çözülürken, kardelenler beyaz çiçekleriyle ortaya çıktı.

#2
Foto - Beyaz örtü çekildi, bahar göründü! O ilimizde kardelenler yüzünü gösterdi

Endemik bitki türleri arasında yer alan ve soğanının sökümü yasak olan kardelenler, Hadim ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde karların erimeye başlamasının ardından kendini gösterdi.

#3
Foto - Beyaz örtü çekildi, bahar göründü! O ilimizde kardelenler yüzünü gösterdi

Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, Hadim ilçesinde bazı yüksek kesimlerde beyaz çiçekleriyle bölgeyi renklendirdi. Karların erimesiyle çiçek açan kardelenler, doğada görsel bir güzellik oluşturdu.

#4
Foto - Beyaz örtü çekildi, bahar göründü! O ilimizde kardelenler yüzünü gösterdi

Yetkililer, endemik türlerin korunmasının önemine dikkati çekerek, kardelen soğanlarının sökülmesinin yasak olduğunu hatırlattı. Doğal dengenin korunması adına vatandaşların bu konuda duyarlı olması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı
Gündem

Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı

Rusya’nın Türkiye nezdindeki geçici maslahatgüzarı Aleksey Ivanov gündeme ilişkin önemli açıklamalarda buludnu. Ivanov, "Bugün Rusya-Türkiye..
Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku
Gündem

Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku

Milletin iradesine sırtını dönen, depremzedeye hizmet yerine laf üreten CHP’de taşlar yerinden oynuyor. "Seçim" diye tutturan Özgür Özel’e e..
Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı
Gündem

Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli bir albayın, NATO ve Yunan ordusuna ait gizli askeri bilgileri para karşılığında Çin’e sızdırdığı ..
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Gündem

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Ankara kulislerini hareketlendiren iddiaya göre; 7 partili yeni ittifak geliyor. İşte haberin ayrıntıları...
Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’
Siyaset

Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremin yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Yardıma Rum geldi, Yunan geldi Türk Askeri gelmedi” diyerek Türk Sil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23