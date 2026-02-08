Beyaz örtü çekildi, bahar göründü! O ilimizde kardelenler yüzünü gösterdi
Konya’nın Hadim ilçesinin yüksek kesimlerinde karların erimesiyle birlikte kardelenler çiçek açtı...
Havaların ısınmaya başlamasıyla Konya’nın Hadim ilçesindeki yüksek rakımlı bölgelerde kar örtüsü yer yer çözülürken, kardelenler beyaz çiçekleriyle ortaya çıktı.
Endemik bitki türleri arasında yer alan ve soğanının sökümü yasak olan kardelenler, Hadim ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde karların erimeye başlamasının ardından kendini gösterdi.
Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, Hadim ilçesinde bazı yüksek kesimlerde beyaz çiçekleriyle bölgeyi renklendirdi. Karların erimesiyle çiçek açan kardelenler, doğada görsel bir güzellik oluşturdu.
Yetkililer, endemik türlerin korunmasının önemine dikkati çekerek, kardelen soğanlarının sökülmesinin yasak olduğunu hatırlattı. Doğal dengenin korunması adına vatandaşların bu konuda duyarlı olması istendi.
