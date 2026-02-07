"Fenomen" maskeli ahlaksızlık! Zehir taciri ve ahlak düşmanı fenomenler tutuklandı!

Gençliği zehirleyen şebeke çökertildi

Sosyal medya platformlarını ahlaksızlığın ve zehrin pazarlama alanı haline getiren isimlere yönelik düğmeye basıldı. Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu gözaltına alınan şahısların, sadece uyuşturucu trafiğinde değil, aynı zamanda toplumun ahlak yapısını dinamitleyen fuhuş organizasyonlarında da parmağı olduğu tespit edildi.

Adalet önünde hesap verecekler

Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan isimler için karar verildi. Türk aile yapısına ve gençliğine savaş açan şu isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi:

Taha ÖZER

Simge BARANOĞLU

Eda ALBOYA

Ebru ARMAN

Arif İSKİPLİ

Heves GÜZEL

"Fenomen" maskeli ahlaksızlık

Milletin değerleriyle bağdaşmayan hayatlarını "lüks" adı altında sergileyerek gençleri bataklığa çeken bu isimlerin tutuklanması, kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, sosyal medyadaki bu kirliliğin temizlenmesi için operasyonların kararlılıkla devam etmesini bekliyor.