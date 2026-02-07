"Fenomen" maskeli ahlaksızlık! Zehir taciri ve ahlak düşmanı fenomenler tutuklandı!
İstanbul Cumhuriyet BAŞSAVCILIĞI tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, toplumu ifsat eden sözde "fenomenlere" darbe indirildi. Aralarında Taha ÖZER ve Simge BARANOĞLU’nun da bulunduğu 6 isim, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.
Gençliği zehirleyen şebeke çökertildi
Sosyal medya platformlarını ahlaksızlığın ve zehrin pazarlama alanı haline getiren isimlere yönelik düğmeye basıldı. Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu gözaltına alınan şahısların, sadece uyuşturucu trafiğinde değil, aynı zamanda toplumun ahlak yapısını dinamitleyen fuhuş organizasyonlarında da parmağı olduğu tespit edildi.
Adalet önünde hesap verecekler
Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan isimler için karar verildi. Türk aile yapısına ve gençliğine savaş açan şu isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi:
- Taha ÖZER
- Simge BARANOĞLU
- Eda ALBOYA
- Ebru ARMAN
- Arif İSKİPLİ
- Heves GÜZEL
"Fenomen" maskeli ahlaksızlık
Milletin değerleriyle bağdaşmayan hayatlarını "lüks" adı altında sergileyerek gençleri bataklığa çeken bu isimlerin tutuklanması, kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, sosyal medyadaki bu kirliliğin temizlenmesi için operasyonların kararlılıkla devam etmesini bekliyor.