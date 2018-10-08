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Bakan Varank'tan 'TÜBİTAK Uzay' talimatı!

ODTÜ yerleşkesindeki TÜBİTAK Uzay'ı inceleyen Bakan Varank "Projeleri zamanında tamamlayın" talimatı verdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 20:53
Bakan Varank'tan 'TÜBİTAK Uzay' talimatı!

Uzay alanında Türkiye'ye sınıf atlatacak 4 projeyi mercek altına alan Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında bulunan Türksat 6A, İMECE, Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi (MİYEG) ve Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezi (OPMER) ile ilgili TÜBİTAK Uzay'da incelemelerde bulundu.

OPMER'in açılışı yapılacak

100 gün içinde haberleşme uydusu Türksat 6A'nın kritik tasarım, görüntü uydusu İMECE ve milli yer istasyonu MİYEG Projesi'nde ön tasarım aşamaları tamamlanarak, OPMER'in açılışı yapılacak.

Bakan Varank TÜBİTAK Uzay'ı inceledi

Erdoğan'ın açıkladığı programda var

Başkan Erdoğan'ın 3 Ağustos'ta ilan ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük İcraat Programı'na göre, "Yerli Uydu ve Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluk alanında bulunuyor.

Bakan Varank TÜBİTAK Uzay'ı inceledi

Türksat 6A'nın motoru sadece birkaç ülkede var

Bu kapsamda ODTÜ yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Uzay'da incelemelerde bulunan Varank, yer istasyonunu gezerek, uydulardan gelen görüntüleri izledi. Varank, ilk kez Türksat 6A'da kullanılacak elektrikli itki motorunu da inceledi. Bu motorun sadece birkaç ülkenin sahip olduğu bir teknoloji olduğu bildirildi.

'Projeleri zamanında tamamlayın' talimatı 

Varank, uydu üretim ve test işlemlerinin gerçekleştiği "Temiz Oda"da da uzmanlardan bilgi aldı. TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Lokman Kuzu, Türksat 6A'nın kritik tasarımı, İMECE ve MİYEG projelerinin tamamlanan ön tasarımlarıyla kurulum süreci sona eren OPMER hakkında sunum yaptı.

Bakan Varank, OPMER'in açılış töreni ve icraat programında yer alan diğer projelerin zamanında tamamlanması konusunda yetkililere talimat verdi.

TÜBİTAK UZAY ziyaretinde Bakan Varank'a, Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök eşlik etti.

Varank, mezun olduğu ODTÜ'nün Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne geçerek, duayen akademisyen Prof. Dr. Ahmet Rumeli'yi de ziyaret etti.

Türkiye'nin ilk milli uydusu

Ön tasarımı 2015'te tamamlanan Türksat 6A, bütünüyle milli imkanlarla üretilecek ilk haberleşme uydusu olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 600 milyon lira maliyetle gerçekleştirilecek yerli uydu projesinde, uydu ve yer istasyonunda kullanılacak ekipman, yazılım ve birçok alt sistem de milli olanaklar kullanılarak geliştiriliyor.

Yakıt dahil yaklaşık 4 bin 200 kilogramlık kütleye sahip olması beklenen Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesine yerleştirilecek.

Uydu, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya'nın büyük bir bölümüne hizmet verecek. Türksat 6A'nın kritik tasarım çalışmaları sürüyor. Bu aşamadan sonra uydunun sistem üretimine ve testlerine geçilecek.

Dışa bağımlılık azalacak

Türksat 6A ile birlikte yüksek çözünürlükte görüntüleme imkanı sağlayacak İMECE, yer istasyonlarındaki sistemlerin yerli imkanlarla tasarlanıp üretilmesini amaçlayan MİYEG, milli uydu kameralarının tasarım ve üretimini hedefleyen OPMER, yerli ve milli teknoloji üretiminin uzay alanındaki önemli projeleri olarak görülüyor.

Bu projeler tamamlandığında, bir taraftan Türkiye'nin uzay alanında dışa bağımlılığı azalacak, diğer yandan da elde edilen tecrübe ve birikim başka projelerin yapı taşını oluşturacak.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 20:53
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