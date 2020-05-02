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Ekonomi

Bakan Varank'tan "Somali'ye solunum cihazı yardımı" paylaşımı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarılarına şahitlik ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:12:02 -
Bakan Varank'tan "Somali'ye solunum cihazı yardımı" paylaşımı:

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Somali'ye yaptığı solunum cihazı yardımıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarılarına şahitlik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, zor zamanların Türk milletine kendine güvenmeyi öğrettiğini ve ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarılarına şahitlik ediyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili Twitter mesajını da paylaştı.

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