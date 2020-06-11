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Teknoloji

Bakan Varank’tan “Milli Teknoloji Hamlesi” paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından “Milli Teknoloji Hamlesi “ paylaşımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:52:45 -
Bakan Varank’tan “Milli Teknoloji Hamlesi” paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından “Milli Teknoloji Hamlesi “ paylaşımı yaptı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Ekonomimizin lokomotifi sanayinin gücüne güç katacak adımları, #MilliTeknolojiHamlesi vizyonuyla atıyoruz. Tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et, Türkiyem” ifadelerine yer verdi.

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