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Gündem Bakan Varank'tan Fatih Altaylı'ya efsane TOGG mesajı: 'Bu üretim bandı var ya…İzlemesi muhteşem!
Gündem

Bakan Varank'tan Fatih Altaylı'ya efsane TOGG mesajı: 'Bu üretim bandı var ya…İzlemesi muhteşem!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın 2022'de TOGG'u hedef aldığı yazısına unutamayacağı bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 03:09:00 -
Bakan Varank'tan Fatih Altaylı'ya efsane TOGG mesajı: 'Bu üretim bandı var ya…İzlemesi muhteşem!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili Togg'un sipariş süreci fırtına gibi geçiyor. Türk halkı yerli ve milli otomobil otomobil sahibi olmak için adeta seferber oldu. İlk 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alınırken, sahiplerini bekleyen yeni araçların bantlardaki görüntüleri paylaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın 2022 Kasım ayındaki TOGG eleştirisine, üretim bantlarındaki yoğunlukla cevap verdi.

Altaylı TOGG'u hedef aldığı yazısında, paylaştığı fotoğraf karelerine, "Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok. Sağda solda tek tük TOGG'lar var." mesajını yazmıştı.

Bakan Varank, Fatih Altaylı'nın sözlerini alıntıladığı mesajına, "Bu üretim bandı var ya…İzlemesi muhteşem!" notunu düştü.
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