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Ekonomi Bakan Varank'tan dikkat çeken sözler: Bu yıl bekliyoruz
Ekonomi

Bakan Varank'tan dikkat çeken sözler: Bu yıl bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimin ve büyümenin öncü göstergesi İstanbul Sanayi Odası Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin haziranda tekrar eşik değerin üzerine çıktığını belirterek, "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 16:51:00 - 2021-07-01 16:53:12
Bakan Varank'tan dikkat çeken sözler: Bu yıl bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimin ve büyümenin öncü göstergesi İstanbul Sanayi Odası (İSO) Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) haziranda tekrar eşik değerin üzerine çıktığını belirterek, "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz." dedi.

Varank, Twitter hesabından "#MilliTeknolojiGüçlüSanayi" etiketiyle yaptığı paylaşımında, İSO Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi.

Üretimin ve büyümenin öncü göstergesi olan endeksin haziranda 2 puan artışla tekrar eşik değerin üzerine çıkarak 51,3 seviyesine yükseldiğine dikkati çeken Varank, "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank paylaşımında, endeksin aylara göre değişimin görüldüğü grafiğe de yer verdi.

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