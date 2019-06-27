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Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti hedeflerine kararlı adımlarla yürümektedir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan’daki temasları kapsamında Budapeşte’de bulunan Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:48
Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti hedeflerine kararlı adımlarla yürümektedir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan’daki temasları kapsamında Budapeşte’de bulunan Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.


Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Türkiye-Macaristan KEK Toplantısı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Galiçya Türk Şehitliği’ni de ziyaret etti. Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya cephesinde 1916-17 yıllarında şehit düşen Osmanlı askerlerinden 480’inin mezarının bulunduğu şehitlikte düzenlenen tören, saygı duruşu ile başladı. İstiklal Marşı ve Macar milli marşının okunmasının ardından Bakan Varank, şehitlikte bulunan anıta çelenk bıraktı. Varank’a eşi Esra Varank, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve eşi Emel Gülden Oktay ile Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis eşlik etti. Törende Diyanet İşleri Başkanlığı Budapeşte Koordinatörü Şemsettin Arslan dua etti. Varank ve beraberindekiler şehit mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Bakan Varank, şehitlik özel defterine ise şunları yazdı:


"Cumhuriyetimiz emin ellerdedir: Aziz şehitlerimiz, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere Budapeşte’ye yaptığım ziyaret vesilesiyle huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum. Sizler, Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya cephesinde verdiğiniz mücadele ile bir cesaret ve kahramanlık destanı yazdınız. Vatan savunması yolunda şehit düşerek sergilediğiniz fedakarlıkla şanlı tarihimizde unutulmaz bir iz bıraktınız. Sizleri zihnimizde ve gönlümüzde ebediyete kadar yaşatacağız. Türkiye Cumhuriyeti şehit ve gazilerimizden miras aldığımız kutsal vatan toprakları üzerinde, sağlam ekonomisi ve istikrarlı demokrasisi ile günden güne güçlenerek gelecekle ilgili hedeflerine kararlı adımlarla yürümektedir. Bu ilerlemeyi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Nitekim 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında da halkımız çok sayıda sivil şehit verme pahasına demokrasimize sahip çıkarak ülkemizin geleceğini karartmaya çalışan mihraklara gereken dersi vermiştir. Aziz şehitlerimiz, rahat uyuyunuz. Bizlere emanet ettiğiniz vatan toprakları ve Cumhuriyetimiz emin ellerdedir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor ve sizleri rahmet ve minnetle yad ediyorum."


Bugünkü Macaristan’ın kuzeyinde yer alan ve o dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun bir eyaleti olan Galiçya, 1. Dünya Savaşı’nın önemli cephelerinden biriydi. Savaşa Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile birlikte giren Osmanlı, Galiçya cephesinde Ruslara karşı müttefikleriyle birlikte savaştı. Galiçya’da çarpışan 15’nci Türk Kolordusu, çok sayıda şehit verdi. Şehitlerden bir bölümü, 1926 yılında Budapeşte’de kurulan Türk Şehitliği’ne nakledildi. Günümüzde Galiçya cephesinde şehit düşen Türk askerleri için Ukrayna, Çekya, Polonya ve Macaristan’da şehitlikler bulunuyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:48
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