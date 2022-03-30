Bakan Varank: Şarj istasyonu kurulması için 300 milyon lira destek vereceğiz

İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreni ATO Cogresium'da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, buradaki konuşmasında, zirvenin organizasyonunda emeği geçen Ankara Ticaret Odası ve diğer paydaşlara teşekkür ederken, iki gün sürecek etkinlikte iklim değişikliği konusunun tüm boyutlarıyla masaya yatırılıp ulusal ve uluslararası perspektiflerden tartışılacağını söyledi.

Dünyanın ilk iklim değişikliği fuarının bu zirve kapsamında kurulduğuna dikkati çeken Varank, hem Bakanlık olarak hem de bağlı ve ilgili kuruluşlarla fuarda bulunduklarını ifade etti.

"Togg, iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli kazanımlarımızdan olacak"

Varank, fuar alanının yıldızının doğuştan elektrikli ve otonom araç Togg olacağına işaret ederek, "Togg bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil dünyanın da yıldızı olacak. Sıfır karbon emisyonuyla iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli kazanımlarımızdan biri olacak." diye konuştu.

İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturma aşamasının geçildiğini dile getiren Varank, sürecin kritik bir aşamaya gelmesinin sorumlularının Türkiye ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler değil, yüzyıllardır vahşi ekonomik büyüme anlayışıyla doğayı ve atmosferi kirleten ülkeler olduğunu savundu.

"Biz Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz"

Varank, bugün gelinen noktada, "fatura"nın insanlık olarak hep birlikte ödendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu artık insanoğlu için bir varoluş mücadelesi haline geldi. Yaşanabilir bir çevre oluşturmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak ekonomik faaliyetlerimizde köklü değişikliklere gitmemiz lazım. Elbette hükümetler kalkınma politikalarında ekonomik büyümeyi, ülkelerinin refahını artırmayı hedefleyecek ama bu büyümenin sürdürülebilirliğini ve çevreye saygılı olmasını her zamankinden daha fazla gözetmemiz lazım. Biz Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak karbon nötr bir ülke oluştursak bile şu anda diğer ülkelerin bu adımları atmaması durumunda bizim dünyayı yaşanabilir bir hale getirmemiz mümkün değil. Onun için ülkelerin hepsinin sorumluluk alması lazım. Özellikle şu anda dünyada karbonun yarısını salan bir ülke var. Bu ülke ile ilgili tedbirlere baktığımızda kimsenin bu hususu önemsemediğini hatta Batı ülkelerinin o ülkelerde yatırım yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız ama burada kolektif olarak hareket etmemiz lazım."

"Yeşil dönüşümü, ekonomik kalkınmamıza uygun biçimde hayata geçireceğiz"

Enerji başta olmak üzere, kaynakların verimli kullanıldığı, israfın en aza indiği, atıkların geri kazanıldığı, karbon ayak izinin olmadığı bir yapıya dönüşümün olmazsa olmazları olduğunu vurgulayan Varank, ülkenin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat politikalarında köklü değişikliklere yol açacak bu dönüşümü, ekonomik kalkınmaya uygun biçimde uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.

Varank, Bakanlık olarak, süreci daha iyi yönetmek, fırsatları değerlendirerek ülkeyi hak ettiği konuma taşımak için var güçleriyle çalıştıklarına dikkati çekerek, Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminden girişimciliğe, nitelikli insan kaynağından iş ve yatırım ortamına kadar birçok alanda yenilikçi ve akılcı politikalar geliştirdiklerini hatırlattı.

"Togg, sektördeki yeşil dönüşümün de öncüsü olacak"

Türkiye'nin otomobili projesi Togg'un bu hamlelerin başında geldiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Tam zamanında ve doğru teknolojiye yatırım yaparak hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde otomotiv sektöründeki rekabetçiliğimizi katlayarak artıracağız. Togg, sektördeki yeşil dönüşümün de öncüsü olacak. Gerek fabrikanın inşaatı gerekse aracın geliştirilmesi konusundaki çalışmalar planlandığı gibi tüm hızıyla devam ediyor. Togg'un piyasaya çıkmasıyla bu alandaki farkındalık çok daha artmış olacak. Ayrıca Togg ile beraber küresel markaların da ülkemizdeki elektrikli araç yatırımları tam gaz devam ettiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi Ford Otosan bu konuda ülkemizde çok büyük bir yatırım yapıyor. Bu ay itibarıyla Kocaeli'de tam elektrikli araçlarının üretimine başlıyorlar. Diğer birçok marka da ülkemize gelmek için fırsat kolluyor. Ülkemizin yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacağına emin olabilirsiniz."

Varank, sektörde yaşanan hızlı gelişmelerle elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyacın da arttığına değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği destek programı anımsattı.

Bu kapsamda, 81 ilin tamamında, 1500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık destek sağlayacaklarını dile getiren Varank, "Bunun tamamını hibe olarak bu alanda yatırım yapacak firmalarımıza vereceğiz. Böylece bir yıl içinde Türkiye'yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız."

"Gençlerimizle çok daha yeşil bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz"

Varank, elektrifikasyon sürecine paralel olarak elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla ön plana çıkardıklarına işaret ederek, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına sağlanan teşvikleri anlattı. Varank, bu konuda Türkiye’nin her tarafındaki sanayicilerin de yatırım planlaması yaptıklarını aktardı.

OSB'lerin "Yeşil OSB"lere dönüşümünü hızlandıracak projelerden de bahseden Varank, bu sayede organize sanayi bölgelerinin altyapı gereksinimlerini karşılayarak suyun geri kazanıldığı, yenilenebilir enerjinin üretildiği sürdürülebilir sanayi alanları olacağına işaret etti.

Varank, sadece üreticilerin, yerel yöneticilerin, sanayicilerin ve iş insanlarının çabasıyla bu dönüşümün gerçekleştirilemeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın ve Türkiye’nin geleceğini kurtarmak istiyorsak çocuklarımızın, evlatlarımızın, gençlerimizin bu alanda daha çok bilinçlenmesi daha çok şuurlanması gerekiyor. Salonun tamamını dolduran gençlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye’nin geleceğini siz, biz değil bu gençler, TEKNOFEST kuşağı kurtaracak. Biz onlarla beraber çok daha yeşil, çok daha güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz."