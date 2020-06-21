Bakan Varank, normalleşme sürecinde ilk fabrika ziyaretlerini Eskişehir’e yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, küresel pandemiye dönüşen korana virüs salgını sonrası normalleşme sürecinde ilk fabrika ziyaretlerini Eskişehir’e yaptı. Sosyal medya hesabından Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaşım yapan Bakan Varank, “Türk sanayisinin gücü sınırlarını çoktan aştı, aşmaya devam edecek. Güney Kore için üretilen helikopterde bizim imzamız var. Kore genel maksat helikopterinin orta gövdesi Eskişehir’de üretiliyor” dedi. Fabrika ziyaretleri sırasında Covid-19 uyarıları da yapan Varank, firma sahiplerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan Covid-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet kılavuzlarını dağıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi nedeniyle ara verdiği fabrika ve üretim yeri ziyaretlerini normalleşme sürecinde Eskişehir’den yeniden başlattı. Bakan Varank’a ziyaretlerinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti.

“500 milyon dolar ihracat, bin 200 istihdam”

TEI-TUSAŞ Motor Sanayinin Eskişehir Yerleşkesinde, Türkiye’nin Orta Menzilli İlk Gemisavar Füze Motoru TEI-TJ300’ün test törenine katılan Bakan Varank, ardından elektrikli ev aletleri üretimi yapacak olan Haier Europe’nin Yeni Kurutma Fabrikası Projesinin inşaat sahasını gezdi. İnşaat ile ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Varank, “Türkiye, Haier Europe’nin yeni üretim üssü olacak şirketin Eskişehir’deki yeni yatırımını ilk günden beri yakından takip ediyoruz. Öncelikli yatırım teşvikleri sayesinde ilimize kazandırdığımız fabrika 2021 yılının ocak ayında üretime başlıyor. Hedef 500 milyon dolar ihracat, ilave 1200 istihdam” açıklamasını yaptı.

“Sanayimizin önemli bir tedarikçisi”

Bakan Varank’ın Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ikinci durağı kauçuk fabrikası oldu. Üretim yerlerini gezen Bakan Varank, fabrikanın yönetim kurulu başkanlarından bilgi aldı. Bakan Varank, ziyaretine ilişkin, “Sektöründe Türkiye’nin liderlerinden olan Rekor Kauçuk’un fabrikasında incelemelerde bulunduk. Sanayimizin önemli bir tedarikçisi olan şirket, korona virüs salgınına rağmen hiçbir devlet desteğine başvurmadan bu dönemde faaliyetlerini sürdürdü” dedi.

“AB, ABD ve Rusya pazarında önemli oyuncu”

Bakan Varank, daha sonra otomotiv ve beyaz eşya sektöründe üretim yapan bir fabrikayı gezip, işçilerle sohbet etti. Şirket yetkilileri Bakan Varank’a insan eli değmeden üretim yapan robot hakkında bilgi verdi. Katma değer oluşturan herkesin yanında olduklarını belirten Varank, “Otomotiv, beyaz eşya ve ankastre sektöründe üretim yapan ESALBA’nın kilogram başına ihracat değeri 8 dolar. Dijitalleşme, inovasyon ve tasarıma yatırım yapan firma; Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Rusya pazarlarında etkili bir oyuncu” ifadesini kullandı.

Kore helikopterinde Türk imzası

Bakan Varank’ın OSB’deki son durağı savunma sanayi üzerine üretim yapan fabrika oldu. Şirket yöneticilerinden brifing alan Bakan Varank daha sonra üretim sahasını gezdi. Güney Kore için üretilen genel maksat helikopterine vidayı perçinleyen Bakan Varank, imzasını atarak, “Türk sanayisinin gücü sınırlarını çoktan aştı, aşmaya devam edecek. Güney Kore için üretilen helikopterde bizim imzamız var. Kore genel maksat helikopterinin orta gövdesi Eskişehir’de üretiliyor” dedi.

Covid-19 uyarısını yaptı

Fabrika ziyaretleri sırasında Covid-19 uyarıları yapan Bakan Varank, firma sahiplerine TSE tarafından hazırlanan TSE COVID-19 Güvenli Üretim ve TSE COVID-19 Güvenli Hizmet kılavuzlarını dağıttı.