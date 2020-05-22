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Bakan Varank: Kocaeli ve Ankara’da testler devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Organize Sanayi Bölgelerinde, Covid-19 testlerini başlatmak oldu. Bu testler rastgele, yani hastalık şikâyeti olsun olmasın bu bölgelerde çalışan herkese yapılıyor. Kocaeli ve Ankara'da testler devam ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:56:00 - 2020-05-22 12:10:56
Bakan Varank: Kocaeli ve Ankara’da testler devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) "webinar"ına katıldı.

"Kocaeli ve Ankara'da testler devam ediyor"

Burada konuşan Bakan Mustafa Varank, "Bir diğer önemli adımımız, Organize Sanayi Bölgelerinde, Covid-19 testlerini başlatmak oldu. Bu testler rastgele, yani hastalık şikayeti olsun olmasın bu bölgelerde çalışan herkese yapılıyor. Kocaeli ve Ankara'da testler devam ediyor." dedi..

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