Bakan Varank, güzel haberi bütçe görüşmesinde aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında eşinin doğum haberini aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Varank, genel kurulda görüşmeler sürerken eşinin hastanede doğum yaptığı haberini aldı. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, 3'üncü kez baba olan Bakan Varank'ı kürsüden kutladı. Partilerin grup başkan vekilleri de sırayla söz alarak Varank'ı tebrik etti. Daha sonra oturuma yarım saat ara verildi. Bakan Varank da eşi Esra Varank ve kızını görmek için hastaneye geçti. Bakan Varank, daha sonra tekrar TBMM'ye dönerek bakanlığının bütçe görüşmelerine katıldı.

Mustafa Varank ve eşi Esra Varank'ın 14 yaşında Elif Reyyan, 5 yaşında İlhan Yahya isminde çocukları bulunuyor.