Bakan Varank, Gül ve Davutoğlu'nu yerden yere vurdu

Teröre destek veren HDP'li Belediye Başkanlarının görevden alınması kararına, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler de karşı çıktı, tepki gösterdi.

Gül ve Davutoğlu'nun bu tutumuna Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çok sert tepki gösterdi. Bakan Varank'ın bu sözleri sosyal medyada yüzbinlerce kişinin desteğini gördü.

" BİRİLERİNE ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN DESTEK MESAJI YAYINLIYORLAR"

Bakan Varank, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Yıllarca devletin üst kademelerinde bulunup her konuşmalarında sözümona devlet adamlığından bahsedenler, bir kere olsun kendi konforlu alanlarından çıkıp risk alamadılar. Bugün de yine birilerine şirin gözükmek adına terör yandaşı belediyeler için destek mesajları yayınlıyorlar.

MİLLET İRADESİNİ KANDİL'E PEŞKEŞ ÇEKEN TERÖRİSTLER...

Aslolan, seçme ve seçilme hakkını kullanan vatandaşlarımızın yaşam hakkını savunmaktır. Millet iradesini Kandil’e peşkeş çeken; teröristler adına faaliyet yürüten; terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlardan hesap sormak, yasaların, hukukun ve demokrasinin gereğidir."