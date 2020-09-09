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Ekonomi Bakan Varank, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu
Ekonomi

Bakan Varank, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:43:25 -
Bakan Varank, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

 Bakan Varank'ın avukatı Ahmet Özel’in hazırladığı suç duyurusu dilekçesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilerek, "Şüpheli Erol Mütercimler, imam hatip okulları mensuplarına yönelik genel ahlak ve toplumsal erdemlerden yoksun olduklarını ifade ederek alenen aşağılamıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakan Varank'ın da bir imam hatip lisesi mezunu olarak Mütercimler'in sarf ettiği sözlerin üzülerek muhatabı haline geldiği kaydedilen dilekçede, şüphelinin eylemi toplumun bir kesimini alenen aşağılama kapsamında olduğundan Türk Ceza Kanunu'na göre, hakaret ve halkın bir kesimini aşağılama suçunun unsurlarını taşıdığı vurgulandı.

Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri anımsatılan dilekçede, Mütercimler'in ifadeleriyle imam hatip okulları mensuplarının her biri hakkında ağır hakarette bulunduğu ve imam hatip okulları mezun ve mensuplarını basın yoluyla alenen aşağıladığı belirtildi.

Suç teşkil eden eylemin cezasız kalmaması adına savcılığa teslim zaruriyeti doğduğu belirtilen dilekçede, "Savcılığınızca re’sen gözetilecek diğer hususlar ışığında, özel hukuka ilişkin haklarımız mahfuz kalmak kayıt ve şartıyla, şüphelinin eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında hakkında kamu davası açılmasını, açılacak olan davaya müdahil olarak kabulümüzü saygıyla talep ederim." ifadeleri kullanıldı.

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