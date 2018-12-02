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Bakan Varank abisinin adını anınca gözyaşlarıyla kürsüden ayrıldı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) kurulan Prof.Dr. İlhan Varank Kütüphanesi açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, açılış esnasında 15 Temmuz şehidi abisinin adını anınca gözyaşlarına boğularak kürsüden ayrıldı.

02 Aralık 2018 Pazar 16:44

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) kurulan ve 15 Temmuz şehidi Prof.Dr. İlhan Varank'ın adı verilen kütüphanenin açılışında ağabeyinin adını zikredince gözyaşlarına boğulan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasını yarıda keserek kürsüden indi.

"Beni oldukça duygulandırdı"

MAKÜ İstiklal Yerleşkesindeki Prof.Dr. İlhan Varank Kütüphanesi açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank şunları söyledi: "Burdur, tarihiyle müsemma, bir ilim ve irfan şehri. Piri Baba, Divan Baba, Hecin Dede, Hacı Rahmi Sultan, Hafız Osman Nuri Efendi gibi nice büyük isimler, sadece bu şehrin değil, tüm Anadolu'nun mayasını yoğurdu. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Burdur'u temsilen ilk meclisimizde mebusluk yaptı. Burdur, ilmin, irfanın ve milli mücadelenin bir şehridir. Bu şehrin şanına, tarihine, ilim geleneğine yakışır bir şekilde, uzun yıllar hasretle beklenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini 2006 yılında Burdur'a kazandırdık. Maşallah, üniversitemiz kurulduğu günden bu yana hızla büyüyor. Şimdi de üniversitemize ve Burdur'umuza yakışır şekilde çok güzel bir kütüphaneyi açıyoruz. Merhum ağabeyim İlhan Varank isminin bu esere verilmesi beni oldukça duygulandırdı" dedi.

Katılanlar alkışlarla eşlik etti

Bakan Varank, ağabeyinin adını zikrettiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada açılışa katılanlar ise Bakan Varank'ın duygu dolu anlarına alkışlarla eşlik ettiler.

Bakan Varank daha sonra, "Muhtemelen konuşmamı da bitiremeyeceğim. Bu eserler şehrimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyerek kürsüden indi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:44
  1. Burdur
  2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ)
  3. 15 Temmuz şehidi Prof.Dr. İlhan Varank
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  5. Prof.Dr. İlhan Varank Kütüphanesi
  6. Mehmet Akif Ersoy
  7. Piri Baba
  8. Divan Baba
  9. Hecin Dede
  10. Hacı Rahmi Sultan
  11. Hafız Osman Nuri Efendi
  12. Bakan Varank

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