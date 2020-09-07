Bakan Varank: 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk etapta 12 şehirde, ikinci aşamada 18 şehirde toplam 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi gerçekleştirdiklerini belirterek, atölyelerden yaklaşık 50 bin öğrenciyi mezun etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav sonuçlarını, "Sevgili Milli Teknoloji Kampanyası gönüllüsü, o gün, bugün. İfadelerini kullandı.

Ulusal Teknoloji Hamlesi'nin stratejik ayaklarından birini Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin oluşturduğunu belirten Varank, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyonunu Bakanlığımıza emanet ettiği bu proje ile lise ve lise öğrencilerimize 3 yıllık kapsamlı teknoloji eğitimi veriyoruz. Bu ücretsiz eğitimler yenilikçi ve vizyoner bir müfredata sahip. Dolu dolu. Sınır yok, engel yok. Teoriyi öğrenip istedikleri gibi uygulamaya koyabilirler. "

Hedef 50 bin genç yetenek

Varank, ilki 12 ilde, ikinci aşamada 18 ilde olmak üzere toplam 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi gerçekleştirdiklerini belirterek, atölyelerden 5 yılda yaklaşık 50 bin öğrenciyi mezun etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çocuklar, eğitimin ardından deneyaptan sonra kendilerine destek olmaya devam edeceklerini belirten Varank, "Bu gençler, yarının Türkiyesi'ni şekillendirecek. Teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten Türkiye hedefine gençlerimizin enerjisiyle varacağız." ifadeleri kullandı.

Teknoloji üreten gençlerin yetiştirilmesi amacıyla başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesine 3.680 yeni öğrenci katıldı. 18 ili kapsayan projenin ikinci fazında yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla geçen gençler, geleceğin teknoloji yıldızı olmak için eğitim almaya hak kazandı.

Türkiye'nin 81 ilinin teknolojik gelişimini hızlandırmak amacıyla 100 Deneyap Teknoloji Çalıştayı'nda kurulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye TÜBİTAK Teknoloji Takım Vakfı öncülüğünde 11. Kalkınma Planı'nda yer alan projenin ortak çalışmasını başlattı.

Projenin ilk etabında Adana, Ankara, Alanya, Edirne, Erzurum, Hakkari, Eskişehir, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da 12 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruldu.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 12 ilde eğitimlerine başlayan öğrenciler, "tasarım ve üretim" ve "robotik ve kodlama" eğitimlerini tamamladı. Yeni dönemde eğitimler "elektronik programlama ve nesnelerin interneti" ile devam edecek.

Projenin ikinci etabında 18 yeni deneme için Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat seçildi.

Sınavın ilk aşaması olan yazılı sınav, bu 18 ilde Şubat ayında yapıldı. Sınava 65.168 bilim ve teknoloji meraklısı katıldı. Yazılı sınavı başarıyla geçen 9 bin 668 öğrenci, Ağustos ayında yapılan uygulamalı sınava girdi. Bu sınavda öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda, teknik bilgilerini kullanabilecekleri özgün fikirlerini ortaya koyan proje tasarımları yaptılar ve belirlenen süre içerisinde tamamladıkları projeleri jüri üyelerine anlattılar.

Jüri üyeleri, öğrencilerin kendilerini ifade etme, özgün düşünme, yenilik katma ve konu hakkında bilgi sahibi olma becerilerini değerlendirdi.

Değerlendirmede yazılı sınavın yüzde 70'i, uygulamalı sınavın yüzde 30'u esas alınarak, 3.680 öğrenci geleceğin teknoloji yıldızı olmaya hak kazandı. Bu öğrencilerin yüzde 81'inin devlet okullarından gelmesi dikkat çekiciydi.

Ulusal Teknoloji Girişimi'nin itici gücünü oluşturmak ve yüksek teknoloji üretim yetkinliğine sahip genç bireyler yetiştirmek için yola çıkan Deneyap, bu alana ilgi ve yetenekli gençleri bir araya getiriyor. Geleceğin bilim adamları, araştırmacıları, girişimcileri, öğrencilerin Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunacak deneyap gençleri olacağını, üretken, yenilikçi birey olma yolunda destekleyeceklerini ortaya çıkaracak.

Deneyap eğitim modeli, iki yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi beceriler kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Deneyapta, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, 'Tasarım-Üretim', 'Robotik-Kodlama', 'Elektronik Programlama', 'Yazılım Teknolojileri', 'Havacılık ve Uzay Teknolojileri' gibi alanlarda eğitim alıyor.

Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek.