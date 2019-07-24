Bakan Turhan: "Demiryollarına 133 milyar TL yatırım yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Çin’i Avrupa’ya bağlayacak, ’kuşak ve yol’ projesinin orta koridoru olan demiryolu hattının en önemli iki birleşeni olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray geri bağlantılarını tamamlamış bulunmaktayız. Böylece, başlangıçta yıllık 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın, 2034 yılı sonunda 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşıması planlanmaktayız" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısı, ’Ekonominin en temel unsurlarından olan haberleşme, ulaştırma altyapı ve projelerinin küresel rekabet ve sanayimiz açısından önemi’ ana gündemi ile gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan toplantıda yaptığı açıklamada, ulaştırma sisteminin ana omurgasını oluşturan karayolları ağının öneminden bahsederek, "Bölünmüş yollar, otobanlar, köprüler, tüneller ve viyadüklerle çok daha güçlü hale getirerek, ülkemizin ulusal ve uluslararası koridorlarını tahkim ettik. Ülkemizin her köşesine uzanan devlet ve il yollarımızda fiziki ve geometrik standartları yükselttik, akıllı ve yüksek kaliteli ulaşım sistemleri tesis ederek hizmet seviyesini ve trafik güvenliğini arttırdık" dedi.

Bakan Turhan, hava taşımacılığının dünyada erişmiş olduğu teknolojik ve yapısal değişiklikleri, 16 yıl gibi kısa bir zaman diliminde Türkiye’ye uygulayarak, havayolunu sadece çok parası olanların değil, herkesin tercihi haline getirdiklerine vurgu yaptı.

Bakan Turhan Havayolu taşımacılığını serbestleştirerek rekabete açmanın ötesinde hava ulaşım ağını yurt geneline yaydıklarını da dile getirerek, "Milli havayolu şirketimiz THY’yi, sadece kendi insanımızın değil, dünya vatandaşlarının tercih ettiği küresel bir marka haline getirdik" diye konuştu.

"Demiryollarına 133 milyar TL yatırım yaptık"

Bakan Turhan sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve hükümetin destekleriyle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ulaşım modları arasında dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla demiryollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesi, yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağının yaygınlaştırılması, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması ve yerli ve milli demiryolu sanayinin geliştirilmesine hız verilmesini öncelikli politikalar olarak belirledik ve yaptık. Bu kapsamda demiryollarına 133 milyar TL yatırım yaptık. Ülkemiz, Pekin ve Londra’yı birbirine bağlayan doğu-batı demiryolunun Orta Koridorunda bulunmaktadır. Çin’i Avrupa’ya bağlayacak, ’kuşak ve yol’ projesinin orta koridoru olan demiryolu hattının en önemli iki birleşeni olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray ve geri bağlantılarını tamamlamış bulunmaktayız. Böylece, başlangıçta yıllık 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın, 2034 yılı sonunda 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşıması planlanmaktayız".

"2003 yılında 2 bin 505 km olan sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 132 artırarak 5 bin 809 km’ye ulaştırdık"

2023 yılında TCDD Taşımacılık A.Ş.ve özel demiryolu tren işletmecilerinin toplam karasal taşımacılık içerisindeki payının yüzde 5’ten, yüzde 10’a çıkarılmasını amaçladıklarını da sözlerine ekleyen Bakan Turhan, "2003 yılında 2 bin 505 km olan sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 132 artırarak 5 bin 809 km’ye ulaştırdık. 2023 yılına kadar önemli akslarımızın tamamının sinyalli hale getirilmesini hedefliyoruz. 2 bin 82 km olan elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 166 arttırarak 5 bin 530 km’ye ulaştırdık. 2023 yılına kadar önemli akslarımızın tamamının elektrikli hale getirilmesini amaçlıyoruz. Tüm bunların yanında, ulaşım koridorlarının merkezinde olan ülkemizi, bölgesinin lojistik üssü haline getirmek ve sanayicilerimizin yükünü demiryolu ile taşıyarak rekabet gücünü artırmak amacıyla lojistik merkez yapımlarına da ağırlık verdik" açıklamalarında bulundu.

"Yapımı tamamlanan 11 adet lojistik merkez ile lojistik sektörüne 4,8 milyon metrekare alan ve 13,2 milyon ton taşıma kapasitesi kazandırdık"

Türkiye’ de yapılmasına ihtiyaç duyulan lojistik merkez yerlerinin belirlenmesi için de önemli bir altyapı oluşturacak Türkiye Lojistik Master Planını tamamladıklarını ifade eden Bakan Turhan, "Bugüne kadar hizmete açılan ve yapımı tamamlanan toplam 11 adet lojistik merkez ile lojistik sektörümüze 4,8 milyon metrekare alan ve 13,2 milyon ton taşıma kapasitesi kazandırdık. Türkiye’yi bölgesinin lojistik üssüne dönüştürecek 21 adet lojistik merkezin tamamı hizmete girdiğinde Türk lojistik sektörüne, 35 milyon ton taşıma imkanı ile 13 milyon metrekarelik açık alan, stok alanı, konteyner stok ve elleçleme sahası kazandırmış olacağız" sözlerini ekledi.

"Filyos, Çandarlı gibi önemli limanlar olmak üzere 7 limana daha bağlantı sağlayacağız"

Bakan Turhan sözlerini şöyle tamamladı: "Halen toplam uzunluğu 433 km olan 281 adet iltisak hattımız mevcuttur. Önümüzdeki dönemde 38 adet OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine yönelik toplam 294 km uzunluğunda iltisak hattı yapılmasını planladık. Yüklerin daha hızlı ve ekonomik olarak taşınması amacıyla limanlara da demiryolu bağlantıları yapıyoruz. Halen 10 liman ve 4 iskeleye olmak üzere toplam 85 kilometre demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. Filyos, Çandarlı gibi önemli limanlar olmak üzere 7 limana daha bağlantı sağlayacağız".