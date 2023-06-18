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Eğitim

Bakan Tekin'den öğretmenlere müjde

Yeniakit Publisher
2023-06-18 00:30:00 -
Bakan Tekin'den öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin beklediği müjdeli haberi duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenleri ilgilendiren son dakika açıklaması yaptı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

 

Bakan Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde de konuşulan kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirdi.
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