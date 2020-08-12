Bakan Süleyman Soylu'ya bizzat soruldu: Cemil Bayık öldürüldü mü?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gazetecinin terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddialarıyla ilgili sorusuna cevap verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada gündem olan "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiasıyla ilgili konuştu.
"Dünya izlemeye devam etsin"
Bir gazetecinin 'Cemil Bayık öldürüldü mü?' sorusuna cevap veren Soylu "Dünyaya tavsiyemiz Türkiye'yi izlemeye devam etsinler" dedi.