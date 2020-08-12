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Siyaset

Bakan Süleyman Soylu'ya bizzat soruldu: Cemil Bayık öldürüldü mü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gazetecinin terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddialarıyla ilgili sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:11:00 - 2020-08-12 11:26:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada gündem olan "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiasıyla ilgili konuştu.

"Dünya izlemeye devam etsin"

Bir gazetecinin 'Cemil Bayık öldürüldü mü?' sorusuna cevap veren Soylu "Dünyaya tavsiyemiz Türkiye'yi izlemeye devam etsinler" dedi.

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Yorumlar

Hayrettin Hatunoğlu

Teröristlere ölü demeyiniz onlar ölü değildirler onlara geberdi deyin siz onları ölü zannediyorsunuz ama onlar gerçekte geberiktirler.
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İbrahim BOZKURT

yani?
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