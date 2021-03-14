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Gündem Bakan Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı
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Bakan Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Servet annemiz şu anda bu millete bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın mutluluğu içerisinde" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 14:33:00 -
Bakan Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.

Servet Soylu'nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı. Öte yandan Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

"Böyle evlatlar yetiştirmiş olmanıun bahtiyarlığı içinde Hakk'a yürüyor"

Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

''Öncelikle musallada şu anda Hakk'a uğurladığımız Servet annemize Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. İnsanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için kalıcıdır. Hizmetler devam ettiği müddetçe hayırla yad edilirler. Servet annemiz de böyle evlatlar yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisinde hakka yürüyor.''

Servet Soylu, burada kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığında toprağa verilecek.

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Yorumlar

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Allah rahmet eylesin
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Nuri

Başınız sağolsun bakanım
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