Bakan Soylu'nun annesi son yolcuğuna uğurlanıyor! Bakan Gül’ün Kur’an tilaveti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlanırken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Kur'an tilaveti dikkat çekti.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi.
Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün, Bakan Soylu'nun kıymetli valideleri Servet Hanımefendi'nin taziyesindeki Kur'an tilaveti dikkat çekti.