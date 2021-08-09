Bakan Soylu'nun ağlattığı Saygı Öztürk'ün neresini düzeltelim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun rezil ederek canlı yayında ağlattığı Saygı Öztürk, yeni bir algı operasyonuna girişerek TOKİ'yi hedef aldı. Devleti ve TOKİ'yi kamuoyu nezdinde aklınca itibarsızlaştırıp karalamaya çalışan Saygı Öztürk bir kez daha rezil kepaze oldu.

Yalanı yine elinde patladı

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin yazarı Saygı Öztürk, Karabük'te TOKİ tarafından inşa edilen 1000 kişilik öğrenci yurdunun yarın fiyatına satılacağını iddia etti.

Karabük'e üniversite kurulmasıyla birlikte "öğrenci yurdu" ihtiyacı doğduğunu ve TOKİ'nin kendilerine gelen talep doğrultusunda Soğuksu Mahallesi'ne 6 yıl önce bir yurt binası inşa ettiğini aktaran Öztürk, binanın uzun yıllar boyunca kaderine terk edildiğini ileri sürdü.

Kendi ifadelerini isim vermeden sanki bir yetkilinin ağzından çıkıyormuş gibi aktaran Saygı Öztürk şunları kaydetti:

"Karabük'te 70 bin civarında yükseköğrenim öğrencisi var. İlde, çoğunluğu AKP'liler tarafından yaptırılan ve yurt olarak kullanılan binalar var. İldeki yaygın söylenti, oluşan yurt lobisinin, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bu binayı kiralamasını ya da almasını engelliyor. Bina yapıp devlete kiralıyorlar. Eğer bu yurt binası boş durmasa öğrenciler daha ucuza kalacaktı. Yurt binası üniversiteye uzak."

60 milyon TL dedi... 25 milyon TL'ye yapıldığı ortaya çıktı

Saygı Öztürk, TOKİ'nin söz konusu binayı 60 milyon liraya mal ettiğini ancak alıcının çıkmaması nedeniyle bina bedelinin 32 milyon liraya kadar düşürüldüğünü iddia etti.

13 Ağustos'ta binanın satışı için yeniden ihaleye çıkılacağını ve bina bedelinin 32 milyon lira olarak belirlendiğini söyleyen Öztürk'ün yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.

Saygı Öztürk'ün 6 yıldır kaderine terk edildiğini iddia ettiği öğrenci yurdunun yapılmasına 5 yıl önce başlandığı ve inşa sürecinin 2 yıl sürdüğü dolayısıyla da binanın sadece 3 yıllık olduğu öğrenildi.

Bunun yanında Öztürk'ün 60 milyon TL'ye yapıldığını söylediği öğrenci yurdunun 25 milyon 920 bin TL'ye mal edildiği tespit edildi.

"Milletin parası çarçur ediliyor" yalanını ortaya atıp algı operasyonu yapan ve TOKİ'nin zarara uğratıldığı hezeyanında bulunan Saygı Öztürk'ün gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından özür dileyip dilemeyeceği ise merak konusu oldu.