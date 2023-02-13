Bakan Soylu'dan tepki: Sorun yağmacılık değil yalancılık

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle: AFAD tüm kurumları koordine ederek, devletin bütün gücünü sahaya yansıtan koordinasyonun adıdır. Yangınları depremleri selleri hep anlayışla yönettik. Bu masanın ortaya koyacağı çözümler, süreç tam anlamıyla bu masada değerlendirilir ve milletimizin karşı karşıya kaldığı afet yönetilmeye çalışılır. Gelen iş makinesinden beslenmeye göre hepsi ortak bir şekilde değerlendirilir. Mobil aş afet anında Kızılay'ın koordinasyonundadır.

Yaklaşık 300 bine yakın bir çalışan var ve herkes büyük bir seferlik halinde. Devlet ve sivil toplum bütün kütlesi ile beraber AFAD koordinasyonuyla çalışıyor. Herkes kendi işini yapıyor. AFAD tüm gücüyle çalışıyor.

Tarihin en büyük afetiyle karşı karşıya kaldığımız herkesin kabuludur. Kahramanmaraş'ta 4.497 enkazda arama kurtarma yapıldı. 308 enkazda arama kurtarma devam ediyor. Afşin’de, Andırın’da, Çağlayancerit’te, Ekinözü’nde arama kurtarma bitti. Elbistan'da 318 enkazdan 9 enkazda arama kurtarma devam ediyor. Pazarcık'ta, Türkoğlu'nda bitti. Göksun'da arama kurtarma bitti, bir tek binada arama kurtarma devam ediyor. Yarın oraya bir köpek daha gönderilecek ve cihaz gönderilecek.

Kahramanmaraş'ta ulaşılamayan köy söz konusu değildir. Artık malzeme göndermeyin. Buradan söylemek istiyorum. Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin. Aşevlerine malzeme bulmakta yarın öbür gün zorlanacağız. Kuru gıda dahil, hijyen malzemeleri dahil, özellikle aşhanede kullanılacak gıda malzemelerinin hepsine ihtiyaç var.

240 bin 688 kişinin barınması konusunda bir koordinasyonu Kahramanmaraş ölçeğinde söylemek istiyorum. Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 30 bin çadır kuruldu.

Deprem bölgesinde güvenlik anlamında tek sorunumuz yağmacılık değil yalancılık. Yeni doğan çocuklardan, yaşlılara herkese uzanmaya çalışıyoruz. Biz Elazığ depremi yönettik, yangın, sel afeti yönettik. Bu afet bunların hepsinin üstünde. Burada bir Ebrar sitesi var. Burada hayatını kaybeden kişi sayısı Elazığ depreminde hayatını kaybeden insan sayımızıdan fazla.

Tüm bölgeye 5 bin bekçi çektik. 10 ilde sürekli dolalacaklar. Milletimize doğruları anlatıyoruz. Elbet bir çift lafımızı olacak ama işimiz bittikten sonra.

Kahramanmaraş'tan kendi imkanı ile başka bir ile gitmek isteyenlerin yakıt ihtiyacını karşılayacağız.

Kim dezenformasyon yapıyorsa devletin bütün kurumlarıyla, kanun ve OHAL'in getirdiği bütün unsurlar kullanılarak hukuk karşısına çıkarılmaktadır. Burada bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri bu dönem dezenformasyon ve yalanla bu milletin gündemini meşgul etmektir, insanımızı umutsuzlandırmaktır.