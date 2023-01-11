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Gündem Bakan Soylu'dan 'Sinan Ateş' açıklaması!
Gündem

Bakan Soylu'dan 'Sinan Ateş' açıklaması!

Süleyman Soylu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 10:36:00 -
Bakan Soylu'dan 'Sinan Ateş' açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de “Murat Çiçek ile Yüz Yüze” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikastın ardından siyaset gündeminde başlayan tartışmalara değinen Bakan Soylu, “Siyasetin kendine göre bir ahlakı vardır. Burada bir adli olay ve cinayet var. Devlet, emniyet, adliye yerinde duruyor. Herkes işini yapıyor. 2021 yılında polis bölgesinde bir tane faili meçhul cinayet yok. Jandarma bölgesinde bir tane var. O da sınır ötesinden gelen bir taciz atışından kaynaklanıyor. Türkiye bu konuda tarihinde görmediği bir titizlikle çalışıyor. Bu olay da böyle” ifadelerini kullandı.

Olayın organize edeni, azmettireni, taşıyıcıları dahil bütünüyle araştırma yapıldığını belirten Soylu, “Tutuklanması gerekenler, savcılık, hakimlik kararıyla beraber bunları tutukladı. Ve bütün araştırmalar, özel bir ekiple beraber, hala yürütülüyor. Ama onlar bir karar verecekler, devletin polisi de savcısı da hakimi de onların verdiği karara uyacak. Sayın Bahçeli bugünkü konuşmasında bunu çok net bir şekilde ifade etti. Organize suç örgütü elebaşlarının peşine takılan bir muhalefetten bahsediyoruz” açıklamasında bulundu.

Herkesin devlete itimat etmesini isteyen Soylu, “Olayın failleriyle ilgili herhangi bir bilinmezlik söz konusu değil. Bir kişimiz var. Onu da bir çok yere baskın yaptık, bulmaya çalışıyoruz. Nasıl ötekini bulup adalete teslim ettiysek onu da bulacağız, adalete teslime edeceğiz. Ve bütün bu ifadelerden, organizasyondan hadiseyi de adaletin önüne koyacağız” diye konuştu.

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Yorumlar

Hasel

Ne insan katledildi.Bütün millet,gerçeğin çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor.

ata

faili meçhullerin sahipleri çok konuşuyor bu konuda... insan ona yanyor.... en az sıfır faili meçhulü olan hükümet var. susun... boş boş zırvalamayın... siz ekremi parlatmaya enenrjinizi harcayın...
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