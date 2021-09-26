Bakan Soylu’dan flaş açıklamalar! ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın burada müjdesi oldu’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Soylu, İçişleri Bakanlığı standının önünde Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında bakanlığın misafiri olarak Ağrı, Şırnak, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'den festivale gelen öğrencilerle buluştu.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her noktasında TEKNOFEST'in ciddi bir cazibe oluşturmasının festival günlerini çok daha güçlü kıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Burayı görüp de Türkiye'nin geldiği noktayı hayranlıkla takip etmemek mümkün değil. Biz her yıl TEKNOFEST gelse de TEKNOFEST'te olsak diye bir çaba içerisindeyiz. Bitiyor, bir sonraki TEKNOFEST'in heyecanı başlıyor. İyi hazırlık yapmaya çalışıyoruz çünkü gençlerimize geldiğimiz en iyi noktayı göstermeyi ve onları bu konuyla daha etkin bir şekilde buluşturmayı düşünüyoruz. Şükür oluyor, seneye daha iyi olacak, ondan sonraki sene daha iyi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada bir müjdesi oldu; uluslararası bir hale geliyor. Bu da bizim gururumuz."

Bakan Soylu, bakanlığın standında Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'yla da fotoğraf çektirdi.