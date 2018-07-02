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Bakan Soylu'dan çok sert açıklama: HDP gibi bir siyasi parti yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin CHP oylarıyla barajı aştığını söyledi. Soylu, "CHP, HDP gibi bir partiyi meclise taşıdı. HDP gibi bir siyasi parti yok, PKK var" diyerek kirli ittifaka tepki gösterdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:32
Bakan Soylu'dan çok sert açıklama: HDP gibi bir siyasi parti yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

1987'de, ki 1980 darbesinde CHP kapatılmıştı, yıl 1991 de SHP HEP ile işbirliği yaptı %20 oy aldı, SHP 1994'te CHP ile birleşmek durumunda kaldı. Bugün CHP'lileri uyardım, partinize sahip çıkın dedim, partinize değil de HDP'ye bir oy diye bir anlayış ortaya koyuyorsunuz dedim seçim meydanlarında.

"HDP GİBİ BİR SİYASİ PARTİ YOK, PKK VAR"

Bakan Süleyman Soylu, "CHP, HDP gibi bir partiyi meclise taşıdı. HDP gibi bir siyasi örgüt yok, PKK var" dedi.

Ayrıca Soylu, "CHP lideri sürekli istifamı istiyor. Şimdi bakın, Türkiye terörle mücadele ediyor. Ama terörle mücadelenin en önemli meselesi toplumsal destektir. Toplumsal destek var. Terör örgütüne herhangi bir desteği özellikle kendi sınırlarımız içinde yapmamalıyız. Terörle mücadeleyi eksiksiz götürmek zorundasınız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:32
  1. Süleyman Soylu
  2. HDP
  3. CHP

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  • akıncıakıncı56 dk önce
    allahına kurban adamsın adamgördügüm en iyi iç işleri bakanı ...
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