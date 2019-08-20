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Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında, MLKP (Marksist-Leninist-Komünist Parti) terör örgütüyle Amerikalıların Suriye'de 14 gün önce görüştüğünü açıkladı. Soylu, 'ne konuştuklarını biliyoruz' dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 23:39
Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında, gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Soylu, terör örgütü MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü üyelerinin Suriye'de Amerikalılarla görüştüğünü duyurdu.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"Çok yakın bir zamanda, 14 gün önce Suriye'nin bir tarafında, bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştüler. Ne görüştüklerini de biliyoruz. Hem de isim isim... Kimlerle görüştüler... Ne görüştükleri bizde kalsın.

Biz devletiz, biz bunları bilmek zorundayız. Bahsettiğim Amerikalıların da askeri diplomatik görevleri var."

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 23:39
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. MLKP
  3. Suriye
  4. terör örgütü MLKP

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