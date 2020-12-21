  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu'dan AB'ye göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan'la ilgili çağrı
Gündem

Bakan Soylu'dan AB'ye göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan'la ilgili çağrı

Yunanistan'ın Türk karasularına doğru iterek ölüme terk ettiği göçmenlerle ilgili AB'ye çağrı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Frontex’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 23:24:00 - 2020-12-21 23:28:08
Bakan Soylu'dan AB'ye göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan'la ilgili çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında 31 göçmenin kurtarıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, Yunanistan'ın göçmenlere insanlık dışı muamelesine tepki gösterdi. Bakan Soylu, paylaşımında Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson’u da etiketledi.

Bakan Soylu'dan Yunanistan'a 'göçmen' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından İzmir’in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında 31 göçmenin kurtarıldığı görüntüleri paylaşarak Yunanistan’ın göçmenlere insanlık dışı muamelelerine tepki gösterdi. Paylaşımında Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson’u da etiketleyen Bakan Soylu, “Sayın Komiser Ylva Johansson Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Frontex’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?” ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın ölüme ittiği 3 göçmen öldü

Öte yandan, konuyla ilgili İzmir Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “19 Aralık 2020 tarihinde saat 07.10’da İzmir ili Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında 3 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik botu görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 31 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Kurtarılan göçmenler tarafından Yunanistan unsurlarınca darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı ve Türk karasularına geri bırakılmak üzere can sallarına bindirildikleri esnada patlayan bir can salından 5 kişinin denize düştüğü, düşen 5 kişiden 2’sinin canlı olarak denizden alındığı, 3’ünün hayatını kaybettiği, hayatını kaybeden 3 düzensiz göçmenin ayrı bir bota bindirilerek götürüldüğü ifade edilmiştir” denildi.

Akar: Yunanistan sürekli taciz peşinde
Akar: Yunanistan sürekli taciz peşinde

Siyaset

Akar: Yunanistan sürekli taciz peşinde

Bitlis'te bir kamyonette 47 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te bir kamyonette 47 düzensiz göçmen yakalandı

Aktüel

Bitlis'te bir kamyonette 47 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

Aktüel

Muğla'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan'ın amacı ne?
Yunanistan'ın amacı ne? "Türkiye'nin her türlü tedbiri alması lazım"

Gündem

Yunanistan'ın amacı ne? "Türkiye'nin her türlü tedbiri alması lazım"

Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti
Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti

Gündem

Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti

Yunanistan’daki sığınmacı kampında fareler bebekleri ısırıyor
Yunanistan’daki sığınmacı kampında fareler bebekleri ısırıyor

Dünya

Yunanistan’daki sığınmacı kampında fareler bebekleri ısırıyor

Yunanistan'da Miçotakis'e Türkiye'ye karşı flaş öneri
Yunanistan'da Miçotakis'e Türkiye'ye karşı flaş öneri

Dünya

Yunanistan'da Miçotakis'e Türkiye'ye karşı flaş öneri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oppo ve Samsung'dan flaş Türkiye kararı
Teknoloji

Oppo ve Samsung'dan flaş Türkiye kararı

Dünyaca ünlü iki mobil telefon şirketi Oppo ve Samsung çok yakın zamanda Türkiye'de üretime geçiyor.
Gündem

"Yunan uzman" açıkladı! Yunanistan Türkiye'nin üstünlüğüne karşı İsrail'in yardımına sığındı

Doğu Akdeniz ve Ege adaları meselesinde Türkiye'ye karşı ABD ve Avrupa Birliği'nin desteğini almak isteyen Yunanistan hükümeti, istediği son..
Ruhani: İhtiyacımız var, bu sisteme geçelim
Dünya

Ruhani: İhtiyacımız var, bu sisteme geçelim

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki seçimlerde kişi veya kişiler yerine siyasi partilere oy verilebilecek bir sisteme ihtiyaç olduğ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay